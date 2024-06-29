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Madarator
На российском заводе "Автотор" научились переделывать обычные машины в электрокары
А что так можно было? Довольно прагматичное и вполне актуальное решение для нынешних дней.

   Производственники предприятия «Автотор» предлагают новую опцию калининградского завода: сделать из классического автомобиля с двигателем внутреннего сгорания ныне модный авто с электротягой. Так компания объявила, что её сотрудники трудятся над проектом так называемой ремоторизации, позволяющей превратить легкового «железного коня» в электрокар. Первым таким «добровольцем» стал седан Kia Magentis. 15-летний представитель семейства бензиновых машин, был изъят из гаража фирмы, обслужен должным образом и представлен «пред белы очи» врио губернатора калининградского региона – Алексея Беспрозванных.

   Соответствующие кадры переделанного «иностранца» разместили в ТГ-канале «Автопоток». Согласно авторам публикации, Киа избавилась от родного мотора, а заодно отправилась на свалку и старая коробка передач машины. Взамен легковушка получила универсальный тяговый электромотор, АКБ и иные обязательные изменения.

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Источник изображения: avtotachki.com


   Демонстрация соответствующим образом модернизированного автомобиля состоялась в минувший четверг, когда главный областной чиновник приехал лично на калининградское предприятие.

   На данный момент специалисты предприятия во главе с ведущими инженерами подготавливают производственные линии для старта «локальных версий» электромоторов, мощность которых начинается от 23-х и доходит до 150 киловатт.

   В остальных цехах очень плотно работают над элементами силовой электроники и блоками управления электрокаров. Так же инженеры предприятия должны переработать творчески иностранный редуктор для максимальной его локализации.

   По словам Беспрозванных, коммерческая организация «Автотор», есть та самая весомая заявка на технологический суверенитет РФ.


Та самая Kia Magentis после процедуры "ремоторизации". Источник фото: ТГ-канал "Автопоток"


   Известно, что первая информация о «переформатировании» классических машин с ДВС в ныне актуальные образцы с тяговым электромотором, стала известна весной 2023 года, когда на «Автоторе» запустили данный пилотный проект. Для этого будут взяты обкатанные временем технологии КНР и Кореи. Для такой процедуры «внутреннего рестайлинга» будут пригодны практически любые машины.

    Предполагается, что цена услуги переоборудования с «устаревшего» бензинового двигателя на экологичный электродвигатель при условии достаточной массовости, будет эквивалента 1000 долларов или 91 тыс. в российской валюте.

#автотор #алексей беспрозванных #переделка машин с двс в электрические машины
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