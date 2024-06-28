Правда доступность для большинства жителей РФ весьма условная – стоимость машины начинается от 4 млн рублей.

Китайский автомобильный бренд Hongqi привез в РФ кроссовер из собственной линейки компании под названием HS3. Соответствующую информацию узнал журналист из пула «Известий», побывав на пресс-конференции коммерческой организации в минувший четверг. На публичном мероприятии, прошедшем в Москве, было заявлено, что переднеприводное авто будет стоить 3 990 000 рублей. За полный привод придется раскошелиться. В такой комплектации машина будет стоить уже 4 590 000 рублей.

В России появится две версии кроссовера: с силовой установкой в 156 л.с. И семиступенчатой роботизированной коробкой передач и двигателем в 245 л.с. и восьмиступенчатой коробкой «автомат». Первый вариант переднеприводный, второй — полноприводный.

реклама









В качестве приборной панели в машине интегрирован цифровой модуль со встроенной музыкальной системой из 8-и динамиков.

В комплект поставки включены 19- или 20-дюймовые диски, оптика на светодиодах, панорамное остекление крыши, подстраивающийся круиз-контроль, климат-контроль с двумя зонами, подогреваемый руль, электропривод водительского сидения, блок кругового обзора, бесконтактное открытие багажника. В багажник можно вместить вещей объемом до 353 литров, а если сложить задние сиденья – то и все 705.

В мире новинка появилась значительно ранее, когда ещё год назад блеснула на специализированной выставке в Шанхае.

В России Hongqi продают машины в кузовах седан, кроссовер, минивэн. Так же объявлено о расширении сети дилеров с 27 текущих до будущих 40.