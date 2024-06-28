Всё зависит от конкретного типа модели.

С наступлением лета дисконт на китайские авто в РФ достиг значимой цифры в 500 тыс. рублей. О хорошей выгоде при покупке брендов из Поднебесной передает «Российская газета», чьи журналисты провели беседу с представителями холдинга «АвтоСпецЦентр».

Менеджеры дилерской компании объяснили, что средний автомобиль на территории России продаётся как минимум за цену выше чем 2 млн. рублей. Но если покупатель сделает свой выбор в пользу приобретения своего четырёхколёсного друга у официального продавца, то тогда выгода может составить до 500 тыс. в национальной российской валюте. Всё зависит от конкретно выбранной модели. Как было объяснено, те дилерские представительства, которые напрямую сотрудничают с китайскими изготовителями машин, могут предоставить своему покупателю дисконт до 30% на приобретение нового авто.

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А причина для столь приятных скидок одна – большие запасы машин из прошлых партий, которые необходимо продать как можно большему числу покупателей. Особенно выделяется тот факт, что сейчас пора для приобретения новой китайской машины из Поднебесной столь выгодна, что китайскую новинку можно купить за цену, эквивалентную покупке бюджетной машины, сделанной в России. Речь идёт о типе кузова седан.

В дилерском центре «Автодом» поделились информацией, где указали, что китайские марки Geely, Chery и Haval потеряли в цене до 9%.