Данные со спутников используются при составлении и редактировании карт.

В американских соцсетях появилось сообщение от космического командования вооруженных сил США, в котором утверждается, что российский аппарат гражданского назначения «Ресурс П1» находящийся на околоземной орбите, распался прямо во время своего вращения вокруг Земли.

Известно, что указанный американцами спутник уже давно не используется в качестве работающей космической единицы и находится в статусе «выведенным из эксплуатации».

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Тем временем американские военные наблюдатели досконально подсчитали, что прямо сейчас вместо единого спутникового модуля «появилось» по меньшей мере 100 отдельных фрагментов с собственными мини-орбитами. Правда сами же иностранные оценщики настаивают, что россыпь этих осколков бывшего спутника не представляют угрозы для других искусственных спутников.









Скорее всего это обосновывается тем, что российский спутниковый модуль прекратил свое существование на низкой околоземной орбите. И случилось это вчера.

О самой модели спутника известно, что его главная цель – это наблюдение за земной поверхностью сугубо в гражданских целях. А данный аппарат, которому не удалось сохранить свою изначальную физическую целостность, оказался в космосе еще 12 лет назад, когда в июне 2013 года он был запущен. При этом срок службы космического модуля составляет до 5 лет.

К комментариям американской стороны чуть позже подключился Роскосмос, когда было заявлено, что саморазрушившийся аппарат перестал быть действующим ещё 24 месяца назад.