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Madarator
Российские дроны лишили ВСУ ценных ретрансляторов в Часов Яре
Теперь цифровые "зрение и слух" украинской армии при обороне Часов Яра стали заметно хуже.

   Российская разведка смогла выяснить каким образом, а самое главное где, украинские подразделения прикрепили ретрансляторы и оборудование для связи, крайне необходимое для обороны города Часов Яр. Этим воспользовались подразделения беспилотной авиации бригады «Эспаньола», отправившей на воздушную миссию два ударных дрона. Один из fpv-аппаратов как раз и нарушил целостность системы наблюдения и связи ВСУ, атаковав уязвимый узел.


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   Соответствующие кадры размещены в личном ТГ-канале отечественного подразделения.

   Внимательно рассматривая видео, заметно как дрон физическим контактом и детонацией встроенной взрывчатки разрушает сетевое оборудование, закрепленное ранее на высотной трубе местного предприятия.


Закрепленные ретрансляторы.


   В описании говорится, что помимо выносных узлов связи, прикрепленных к объекту в виде трубы, находились так же и модули систем наблюдения и корректировки полётов беспилотных дронов. Теперь после повреждения цифровых блоков, ВСУ остались без средств разведки и контроля за окружающей обстановкой, что в современном конфликте сильнейший минус.


Поражение украинской зоны связи.


   По итогу российские подразделения никем не замеченные смогли продвинуться без единой потери и закрепиться на новых позициях.

   Про сам Часов Яр известно, что в окружающей системе координат данный город является самой высокой географической точкой и контроль местности российскими войсками позволит ВС России облегчить себе развертывание атаки на соседние с городом укрепрайоны украинской армии.

#часов яр #fpv-дроны #битва за часов яр #бригада эспаньола
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