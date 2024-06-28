Теперь цифровые "зрение и слух" украинской армии при обороне Часов Яра стали заметно хуже.

Российская разведка смогла выяснить каким образом, а самое главное где, украинские подразделения прикрепили ретрансляторы и оборудование для связи, крайне необходимое для обороны города Часов Яр. Этим воспользовались подразделения беспилотной авиации бригады «Эспаньола», отправившей на воздушную миссию два ударных дрона. Один из fpv-аппаратов как раз и нарушил целостность системы наблюдения и связи ВСУ, атаковав уязвимый узел.





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Соответствующие кадры размещены в личном ТГ-канале отечественного подразделения.

Внимательно рассматривая видео, заметно как дрон физическим контактом и детонацией встроенной взрывчатки разрушает сетевое оборудование, закрепленное ранее на высотной трубе местного предприятия.





Закрепленные ретрансляторы.







В описании говорится, что помимо выносных узлов связи, прикрепленных к объекту в виде трубы, находились так же и модули систем наблюдения и корректировки полётов беспилотных дронов. Теперь после повреждения цифровых блоков, ВСУ остались без средств разведки и контроля за окружающей обстановкой, что в современном конфликте сильнейший минус.





Поражение украинской зоны связи.







По итогу российские подразделения никем не замеченные смогли продвинуться без единой потери и закрепиться на новых позициях.

Про сам Часов Яр известно, что в окружающей системе координат данный город является самой высокой географической точкой и контроль местности российскими войсками позволит ВС России облегчить себе развертывание атаки на соседние с городом укрепрайоны украинской армии.