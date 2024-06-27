Последствия прилёта теперь наверняка заставят украинское командование искать новый пункт управления для своих обескураженных точностью и мощностью удара офицеров ВСУ.

О том, к чему приводит практически полное отсутствие истребительной авиации в Воздушных силах ВСУ и о том, почему размещение даже за толстыми каменными стенами здания командирских кадров для высшего военно-политического командования Украины является той ещё проблемой, наглядно демонстрирует свежее видео от «Архангел спецназа» воздушного объективного контроля. Именно видеопоток, записанный на длиннофокусный объектив российского разведывательного БПЛА, «оставил в истории», как пункт управления украинскими ударными дронами получил фатальные разрушения от прилёта высокоточного авиационного боеприпаса ВКС.





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Речь идёт об атаке самой мощной бомбой неядерного действия в исполнении боеприпаса ФАБ-1500 с модулями планирования и коррекции.

Умная бомба с эффектом вакуумного взрыва не оставила камня на камне от неприметного здания, где надеясь на полный эффект безопасного периметра, украинские операторы БПЛА и их непосредственное начальство, комфортно расположились, организовав пункт управления украинскими беспилотниками. Но не тут-то было.





Габариты планирующей бомбы прямо в момент последующей атаки.





Как выяснилось позже, за сооружением, к которому по непонятной причине постоянно приезжают неприметные автомобили, непременно загруженные полностью, уже присматривались российские разведчики. Именно они заметили замаскированные позиции ретрансляторов, однозначно свидетельствовавшие об управляющем центре украинских БПЛА.





Финальный взрыв





Как только координаты КП получило звено оперативно-тактической авиации ВКС РФ, к точке на карте полетела одна из полуторатонных ОДАБ. И как метко заметили в ТГ-канале «Осведомитель», полёт отечественной «объемной бомбы» больше был похож на планирование самолёта, чем на падение мелкого боеприпаса. Сообщается, что атака случилась на херсонском операционном направлении.