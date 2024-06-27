Известный американский журналист Такер Карлсон в одной из иностранных соцсетей рассказал, что у Украины нет шансов достричь успеха в вооруженном конфликте против России. Лучшим решением для официального Киева является как можно скорее заключить мирный договор с Москвой.

Хотя украинский президент Владимир Зеленский делает вид, что уверен в силах собственных вооруженных республики и надеется на «бесконечную» военную поддержку со стороны НАТО и своих западных партнёров, в том числе и Вашингтона, на самом деле искренне понимает, что без скорейшего мира с Россией у возглавляемого им государства нет никакого будущего. Поэтому мирное соглашение с РФ прямо сейчас – это лучший выбор для него и украинского народа, желающего мира с Москвой ещё с самого начала СВО.





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Карлсон в своей публикации вспомнил, что именно два года назад Москва и Киев были на финальном отрезке заключения потенциального соглашения о мире, но внезапно приехавший в украинскую столицу представитель Великобритании и тогдашний премьер Борис Джонсон, «повернул историю вспять». На текущий момент времени все мы стали невольными зрителями того провального решения Зеленского: Украина практически полностью опустошена, как и её экономический потенциал, а местные земли, бывшие одним из главных богатств Украины, в массовом порядке скупаются непрозрачными западными инвестфондами, посчитал американец.

И по самым негативным прогнозам от Такера, через 30 лет Украина превратится в землю, неподвластную украинскому государству, где балом будут править иностранные корпорации.