Без дешевой электроэнергии экономическое процветание Казахстана будет затруднительно, но не все это понимают.

Национальный лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по поводу потенциального строительства АЭС на территории среднеазиатской республики. По словам президента, этому событию должен предшествовать общенациональный референдум, который власти организуют грядущей осенью, передает «Власть».

Руководитель казахского государства подтвердил, что более точные сроки будут оглашены чуть позже, когда окончательная дата будет согласована правительством.

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По утверждению Токаева, в обсуждении, помимо народных масс, должны принять и внутриказахские СМИ, но главное слово будет за обычными казахами во время референдума.









А мы вспомним, что подобное организационное мероприятие должно было случиться ещё 5 лет назад, когда данный референдум тоже был обещан.

Само строительство атомной электростанции должно состояться в населённом пункте Улькен в Алматинской области рядом с озером Балхаш.

Но год назад казахские активисты оказались недовольны и потребовали общенационального голосования на тему запрета/разрешения строительства АЭС.