Грамотная локализация производства порой творит чудеса в ценовой политике.

Цену на иностранный автомобиль удалось снизить из-за грамотного управленческого решения: перенести производство железного коня на территорию РФ. Вторым и третьим шагами по достижению более низкой цены на 780 тыс. рублей, стал выбор в пользу приобретения большего количества так называемых машинокомплектов и нормального функционирования дополнительных программ субсидий. Теперь вместо былых 4,2 млн. рублей просторный минивэн можно будет приобрести за 3,4 млн. в отечественной валюте. Первые образцы китайских авто с русской пропиской появятся у дилеров в ближайшее время, объяснили в представительстве дистрибьюторской фирмы Ixen Motors Rus.





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Forthing Yacht появился в РФ год назад, поступив с китайских автомобильных прилавков. Уже в этом мелкоузловую сборку запустили на предприятии «Автотор» в Калининградской области. Новое решение позволило добавить в машинную комплектацию так необходимый для эксплуатации на территории России обогрев рулевого управления и лобового остекления. Подверглась процедуре русификации и встроенная мультимедиа-система.

Коснулись изменения и компоновки. Вместо классического для китайского автомобильного рынка решения с двумя «капитанскими посадочными местами» в России решили собирать машины в формате 2+3+2.

И хотя машина сугубо китайская, к её «европейскому дизайну» приложил руку Ханс Хеннинг Кнопфель, перешедший на работу в Фортин Яхт из Volvo.





Источник изображения: китайские-автомобили.рф







Минивэн оснащается силовой установкой с турбиной мощностью 197 л.с. производства Mitsubishi. Добиться нужной динамики на дорогах общего пользования помогает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с многодисковым сцеплением без использования гидротрансформатора.

В базовый пакет оснащения включены датчик дождевых осадков и света, круиз-контроль, система безопасности, режим Start/Stop и AutoHold. Есть в машине и система кругового обзора.