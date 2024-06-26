Дружба дружбой, а боеприпасы официальным Белградом будут продаваться всем желающим.

Необычная «коммерческая смекалка» официальных властей Сербии, торгующих посредством неназванных посредников своим оружием, которое спустя короткое время оказывается на передовой в зоне военного конфликта между украинской армией и ВС России, стала интересна зарубежным корреспондентам из пула AFP. Именно здесь была размещена актуальная публикация о том, как официальный Белград не имеет ничего против того, что местные оборонные компании, совершенно не таясь, торгуют своей военной продукцией с третьими странами. И разумеется, большая часть таких товаров оказывается не где-нибудь, а в руках украинских артиллеристов, атакующих в постоянном режиме российские позиции на ЛБС. Информацию о том, что сербская власть совершенно не против таких дел, лично подтвердил премьер Сербии Милош Вучевич.





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Сербская мина M73 HE KV на Донбассе. Источник фото: bmpd.livejournal.com





Высокопоставленный функционер рассказал, что снаряды продаются европейским странам, таким как Испания и Чехия. Продаются они и посредникам из США. Потому что нет законов, запрещающих такой вид коммерческой деятельности. Разумеется по мнению Вучевича, конфликт, в ходе которого используются сербские снаряды, не делают Сербию аморальным государством.

Информацию о том, что Сербия за последние 24 месяца могла продать западным партнерам Киева как минимум одних только снарядов на сумму в 0,8 млрд. евро, разместил ряд крупных иностранных СМИ, в том числе и Financial Times.





Сербские 122-мм ракеты ER Grad 2000 на вооружении ВСУ для РСЗО "Град". Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Прямо подтвердил это и местный президент Александр Вучич, объяснивший, что Сербия ни в коем случае не передает посредством прямых поставок снаряды украинской армии, а вот через руки посредников такой факт вполне имеет право быть. Ведь никто третьим странам не запретит делать с купленными сербскими боеприпасами «что хочется», заявил сербский национальный лидер.

Тем временем заявление сербского лидера не оставили без внимания в Кремле, заявив, что услышанное обязательно будет обсуждаться в рамках личных контактов между странами.