Многие из этих снарядов были выкуплены втридорога и с неисправным содержимым вследствие ненадлежащего хранения.

Спустя практически четыре месяца после первого обещания доставить в течение «двух-трёх недель» первую партию артиллерийских снарядов для экстренных нужд украинской армии, эшелон с боеприпасами для ВСУ, выкупленных сообществом европейских государств по так называемой чешской оружейной инициативе, прибыл на территорию восточноевропейской республики. О появлении у украинской армии партии снарядов, рассказал лично в публичном выступлении чешский премьер Петр Фиала.

О том когда именно закупленные «на стороне» снаряды стали поступать на Украину, высокопоставленный чешский функционер не сообщил.

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Вместе с тем Фиала заверил, что официальная Прага делает всё то, что может, дабы помочь ВСУ избежать скорого поражения от укрепившихся ВС РФ.









Вспомним, что ранее чешские чиновники объявили, что смогли организовать закупку для украинской армии нескольких сотен тысяч артиллерийских боезарядов. Последние были проданы рядом неназванных третьих стран.

Именно в феврале высокопоставленные чешские функционеры обратились к официальным Вашингтону, Берлину, Стокгольму и иным государствам, с просьбой помочь финансово поддержать инициативу Петра Павла – текущего чешского президента.

И как сообщает западная пресса, на эти нужды коллективными усилиями удалось собрать около 1,5 млрд. долларов.