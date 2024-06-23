Техническая и производственная дисциплина американской компании с недавних времён кажется катится в самые настоящие тартарары.

Лобовая стеклянная панель авиалайнера Boeing 787-9, приписанного к авиационному перевозчику Virgin Atlantic, покрылась трещинами, вынудив встревоженный экипаж принять решение изменить первоначальный маршрут самолёта, следовавшего в Сан-Франциско.

Как зафиксировано в бортовом журнале полётов, спустя 180 минут, прошедших с начала взлёта Боинга из столичного аэропорта Хитроу Великобритании, самолёт «удостоился» нарушения структурной целостности внешнего покрытия лобового экрана кабины. О том что трещина вовсе не микроскопическая, засвидетельствовали свежие кадры, размещенные в мировой Сети местным изданием The Sun.

реклама









Об обнаружении слишком опасной неисправности, грозящей большими последствиями, экипаж узнал во время перелёта между Гренландией и Исландией. Как только тревожащая информация стала достоянием экипажа, было принято обоснованное решение взять обратный курс. В это самое время температура за внешним периметром лайнера составляла -58 градусов по Цельсию. Лётный состав, как мог, успокаивал обеспокоенных пассажиров, передав по переполненному салону информацию о декомпрессии. Как объяснил более подробно служащий фирмы Virgin, частичные разрушения покрытия произошли в неструктурном, стойком к износу слое.

А спустя сутки пассажиры злополучного рейса всё-таки смогли добраться до Сан-Франциско.