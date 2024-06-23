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Madarator
Лобовое стекло "Боинга" пошло трещинами в воздухе во время перелета через Атлантику
Техническая и производственная дисциплина американской компании с недавних времён кажется катится в самые настоящие тартарары.

   Лобовая стеклянная панель авиалайнера Boeing 787-9, приписанного к авиационному перевозчику Virgin Atlantic, покрылась трещинами, вынудив встревоженный экипаж принять решение изменить первоначальный маршрут самолёта, следовавшего в Сан-Франциско.

   Как зафиксировано в бортовом журнале полётов, спустя 180 минут, прошедших с начала взлёта Боинга из столичного аэропорта Хитроу Великобритании, самолёт «удостоился» нарушения структурной целостности внешнего покрытия лобового экрана кабины. О том что трещина вовсе не микроскопическая, засвидетельствовали свежие кадры, размещенные в мировой Сети местным изданием The Sun.

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   Об обнаружении слишком опасной неисправности, грозящей большими последствиями, экипаж узнал во время перелёта между Гренландией и Исландией. Как только тревожащая информация стала достоянием экипажа, было принято обоснованное решение взять обратный курс. В это самое время температура за внешним периметром лайнера составляла -58 градусов по Цельсию. Лётный состав, как мог, успокаивал обеспокоенных пассажиров, передав по переполненному салону информацию о декомпрессии. Как объяснил более подробно служащий фирмы Virgin, частичные разрушения покрытия произошли в неструктурном, стойком к износу слое.

   А спустя сутки пассажиры злополучного рейса всё-таки смогли добраться до Сан-Франциско.

#boeing #авиационные происшествия #проблемы с boeing #boeing 787-9
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Nvidia&Intel Hater
18:30
Пофигу тебе мразь ципсошная,ты тут не передергивай тварь
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Red Line
18:29
Оно видно, таким как ты пофиг на погибших российских детей, главное чтоб у укров потерь больше
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Dark_Cloud
18:27
"На Украине", чучело. Мы говорим "на Украине". А вы палитесь до сих пор. Необучаемые.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Red Line
18:26
По себе не суди, это ватники радуются как гибнут мирные люди, в том числе и дети. Конечно их жалко, но надо понимать, что до 24 февраля никто не погибал от ракетных ударов, ни в РФ ни в Украине
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
FelsheR-BANZzZzZz
18:24
Давай плачь дальше, отличник по поклонам и прошению милостыни по всему миру.) Мнение создателей вышиванки и продавцов родины за печеньки - мало кому теперь интересно.
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Китя
18:24
Могли запросто на куев бросить большую бомбу с химикатами и всё. Кстати на Вьетнам сша их обрызгивали с самолетов химикатами, пока СССР не помогла вооружением и США убежала в ужасе.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Nvidia&Intel Hater
18:22
Нет никакого сочувствия к ним
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Dark_Cloud
18:21
Дети погибли - крыса сидит и радуется, рассуждает про какой-то режим если сначала к этим поехавшим какая-то доля сочувствия была еще, то теперь своими действиями они и это умудрились просрать.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Nvidia&Intel Hater
18:20
он и есть.это же Трусикер,он же Иван Михайлов он же Михаил иванов вот теперь редлайн,мерзкая ципсотная тварь
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Dark_Cloud
18:19
Ты, крыса, больше смахиваешь на союзника гитлеровского режима. Как только такую мерзость земля носит.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
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