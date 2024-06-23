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Sabah: Саудовская Аравия отказалась продавать нефть за доллары США, расторгнув 50-летнее соглашение
Это был большой привет Вашингтону за бахвальство Джо Байдена во время прошлой предвыборной компании и очень точно нанесённый сегодняшний удар по нефтедоллару.

   Словно взяв заглавие известного фильма «Месть — это блюдо, которое подают холодным», выпущенного в 1971 году, за полноформатное руководство по внешнеполитическим действиям Саудовской Аравии местное руководство спустя 4 года ответило в ключе названия фильма, нанеся удар по США, и конкретно текущему главе Белого дома Джо Байдену за оскорбление. Последний нелицеприятно высказался в направлении наследного принца Саудовской Аравии – Мухаммеда бин Салмана. Такой точки зрения придерживается в свежей публикации издания Sabah – Берджан Тутар, занимающий должность управляющего отдела зарубежных новостей.

   Вспомним, что именно в начале собственной предвыборной компании хозяин Овального кабинета обозвал принца изгоем, после чего сделал обещание привлечь к ответственности из-за ситуации с расследователем Джамалем Хашогги.

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   И вот спустя четырехлетку власти Саудовской Аравии, выждав «театральную паузу», нанесли свой разящий удар. Причем для этого благоприятствовала внешнеполитическая обстановка в глобальном исчислении. Вашингтон, как и его союзники, стремительно теряют влияние синхронно.

   Поняв, что дальше ждать нельзя, Эр-Рияд попросту отказался продлить действующее соглашение с США, распространяющее свое влияние ещё с 8 июня 1974 года. Ведь именно тогда между Вашингтоном и Саудовской Аравией было заключено соглашение о продаже нефти за доллары. И летом 2024 года Эр-Рияд посчитал, что новый договор между СА и США уже не актуален.

   И как резюмировал свою главную мысль в новости иностранный журналист, падение нефтедоллара нанесёт один из финальных ударов по устойчивости США. Именно таким образом наследный принц Салман отомстил Байдену, сделав это в лучших традициях Востока.

#саудовская аравия #саудовская аравия и сша
Источник: sabah.com.tr
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