Правда жизни в том, что Сеул ещё до сегодняшнего заявления передавал Киеву 155-мм снаряды в объемах пятизначных цифр.

В Сеуле считают, что имеют полное моральное право запустить процесс передачи вооружения и боеприпасов Украине, если РФ начнёт передавать официальному Пхеньяну свои актуальные военные технологии. В этом случае южнокорейское правительство снимет ограничения и начнёт всеобъемлющее военное сотрудничество с Киевом. О такой гипотетической «дорожной карте» рассказал южнокорейский руководитель управления нацбезопасности Чан Хо Чжин. Своим мнением он публично поделился во время выступления на канале KBS.

Высокопоставленный сеульский чиновник назвал Москву «ответственной» за красные линии в отношениях с Киевом и именно потенциальный факт высокоточных боеприпасов армии Северной Кореи может сломать их. Правда, чем Южная Корея будет помогать украинским вооруженным силам и в каком количестве, управленец не ответил.

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Прологом к этой беседе с местной прессой стало заключенное между российским национальным лидером Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном всеобъемлющее соглашение. Пункты договора последнего включают сотрудничество в нескольких отраслях, в том числе на социальном направлении. Так же есть пункт, прямо говорящий об оказании военной поддержки, в случае если на участницу соглашения осуществлено нападение.





Именно последние строки разгневали официальный Сеул. Из-за чего местная дипломатическая служба вызывал российского посла Георгия Зиновьева с выражением протеста по поводу договора между КНДР и РФ.

Вместе с тем Путин высказался, что Сеулу волноваться не о чем, так как Пхеньян не планирует развязать конфликт между двумя странами. А соглашение между Москвой и Пхеньяном – это просто сдерживающий фактор.

А мы вспомним, что на самом деле Южная Корея ещё год назад начала слишком плотное сотрудничество с Киевом, передав ему на негласных началах куда больше чем 100 тыс. артиллерийских снарядов в самом мощном 155-мм исполнении. На что в Москве до поры до времени не стали акцентировать внимание мировой общественности.