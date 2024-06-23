Так что вовремя Илон Маск потребовал свои "отступные" в виде 56 млрд долларов.

Электромобили, приобретение которых западные экологические организации, а следом за ними и многие известные иностранные политики, провозгласили «делом общегосударственной важности», стали терять свои позиции в доле покупательского интереса. Как выяснил автомобильный портал 32cars.ru, потенциальным «охотникам» за свежей машиной стали куда больше интересны транспортные средства, представляющие собой классический гибрид. Хотя отечественный сайт утверждает, новый факт напрямую не противоречит тому, что рынок электрокаров продолжает прогрессировать в своей положительной динамике.

Например статистические данные консалтинговой организации S&P Global Mobility за минувший март утверждают, что в мире через процедуру регистрации прошли примерно 96 тыс. авто с электрической тягой. Если взять эти данные и примерить к прошлому году, то виден устойчивый рост в 3,8%.

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И первыми среди всех электромобилей по популярности остаются американские производители, точнее один – илономасковская Tesla. Хотя как фиксируют автомобильные аналитики, с сегодняшнего дня позиция Теслы им не видится безоблачной. Потому что в марте прошлого года через регистрацию прошли около 50 тыс. новых Тесла, а уже в 2024-ом показатель регистрации новых авто фирмы Илона Маска упал на 12%.

Больше всего падение на себе ощутила Tesla Model 3. Её «просадки» составили рекордные 61% в сравнении с прошлым годом. И как передаёт источник, эта тенденция подошла вплотную к статусу «угрожающей», продолжая падать пятый месяц кряду.