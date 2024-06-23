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Madarator
США отказали Швейцарии в поставках ракет для ЗРК Patriot несмотря на оплаченный контракт
А все закупленные Швейцарией ракеты-перехватчики будут направлены Украине в приоритетном порядке.

   Необычный для демократической и до крайности капиталистической страны способ межгосударственного взаимодействия выбрали официальный Вашингтон вместе с Пентагоном, отказав правительству Швейцарии в поставке зенитных ракет для ЗРК Patriot. И что очень интересно, и как пишет журнал Blick, слишком «пикантно», Берн оказался без американских ракет, даже несмотря на письменные контракты с США, уже оплаченные. Поэтому согласование между странами оказалось «ничтожным». И дорогостоящие и слишком дефицитные боеприпасы, изначально предназначенные для швейцарских вооруженных сил, отправятся к их коллегам из Украины.

   Как выяснилось из публикации, Швейцария полностью оплатила поставки для своих ВС, выделив на исполнение контракта сумму в 300 миллионов в местной валюте, за что правительство США взяло обязательство передать швейцарским военным самый современный тип зенитной ракеты для «Патриота» – PAC-3.

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   Но из-за российской СВО горная республика останется без ракет в ближайшее время, так как контракт практически сорван.

   Но есть и ложка мёда: со временем Вашингтон пообещал, что Швейцария, оплаченные ранее ракеты, всё-таки получит. Но позже. Потому что спрос на современные версии американских ракет-перехватчиков значительно превышает производственные мощности военно-промышленного комплекса США.

   Что интересно, американская администрация, словно зная о ситуации заранее, уже «подстелила соломку»: во многих своих договорах указывается, что утвержденные в документах условия могут быть призваны ничтожными из-за чрезвычайных или веских причин, подпадающих под определение «интересов национальной безопасности» американского правительства. Что мы и увидели.

#зрк patriot #сша и швейцария
Источник: blick.ch
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