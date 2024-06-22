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Madarator
Эксперт Дэвис заявил о смятении у украинских бойцов после использования "невидимых" бомб с УМПК
Невидимость заключается в неспособности "увидеть" и следовательно, невозможности перехватить "умные бомбы" русских.

   И без того находящаяся в упадке боеспособность украинской армии получила очередной серьёзный вызов от российской стороны в лице её «умных бомб». Планирующие бомбы россиян невозможно обнаружить и поразить до того, как они разрушат очередное украинское укрепление или пункт временного размещения ВСУ. Поэтому для украинского Генштаба трудные времена даже с началом крупномасштабных военных поставок США и ряда европейских стран не перестают быть таковыми. Об очередных сложностях для ВСУ рассказал во время ютьюб-беседы бывший армейский офицер Дэниел Дэвис.

   Отставной американский командир объяснил в чем сложность перехвата отечественных бомб-планеров. По словам бывшего военного, миниатюризация авиационных снарядов с УМПК представляет повышенную сложность в их успешной идентификации и перехвате. Поэтому налёты «умных ФАБов» вносят свою весомую коррективу в атаках по многочисленным позициям украинской армии, а ущерб от их эффективной боевой деятельности продолжает оставаться высоким.  

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   По мнению Дэвиса, Киев с большим желанием хочет получить собственное аналогичное вооружение, но в ближайшее время это представляется практически невыполнимой задачей. И не потому что изготовление украинских копий российских УМПК представляется чем-то невероятным, а потому что заводы и фабрики, производящие многочисленные клоны управляемых модулей планирования и коррекции, сразу же будут выявлены российской аэроразведкой и поражены плотным огнём ВКС РФ и артиллерийских подразделений. 


Кадры второго удара ФАБ-3000 по украинскому ПВД в Липцах.


   А вчера стало известно о повторном ударе ВКС РФ самым пока что тяжелым планирующим боеприпасом – многотонной ФАБ-3000. Удар был нанесен по местоположению украинских солдат и офицеров на харьковском направлении в районе н.п. Липцы. 

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Источник: youtube.com
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Журналист Репке: ВС РФ впервые задействовали тяжелую авиабомбу ФАБ-3000 с УМПК под Харьковом
Focus: Авиабомба ФАБ-3000 наносит грандиозный ущерб, но новые улучшения сделают её гораздо опасней
Появились кадры второго применения ВС России ФАБ-3000 в Харьковской области
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