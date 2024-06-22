Чем больше длится СВО, тем хуже для Украины. И учитывать требования российской стороны Киеву всё равно придётся.

Украинская сторона желает провести второй по счёту «мирный саммит», главной целью которого станет урегулирование конфликта с РФ. Крупное дипломатическое событие должно состояться максимум до 31 декабря 2024 года. Такой информацией располагает Игорь Жовква, занимающий официальную должность замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Высокопоставленный чиновник объявил, что процесс по организации крупной встречи должен быть скорым, по крайней мере он на это надеется. Соответствующие сведения приводит «Интерфакс-Украина». По словам функционера, его Украина больше других хочет достижения мира между сторонами.

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Совсем недавно руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что следующий по очереди саммит будет проведен в так называемой стране Глобального Юга. И по словам Кулебы, временной промежуток, проходящий между первыми и вторыми «форумами мира», будет занят плодотворной дипломатической работой.

А мы вспомним, что предыдущая встреча состоялась с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток с участием представителей 91 государства, хотя изначально планировалось участие делегаций 160 стран. Китай и США в лице своих национальных лидеров событие посещать отказались.