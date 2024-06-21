Установке удаётся произвести лишь несколько выстрелов в момент атаки, после чего её стараются как можно скорей отвезти в безопасное место и тщательно замаскировать.

Украинские артиллеристы стали использовать дальнобойную мобильную гаубицу Panzerhaubitze 2000, сделанную в Германии, для нанесения ударов снарядами по территории России. Об обстрелах территорий РФ германским оружием передал напрямую из харьковского региона собственный сотрудник офиса немецкой Bild – Бьорн Штритцель.

Иностранный журналист рассказал, что для обеспечения собственной безопасности и лучшей сохранности подвижной орудийной установки, расчёту ВСУ приходится всё время находиться в окопах, замаскированных и хорошо спрятанных в местном лесном массиве рядом с государственной границей. Как только офицеры командного пункта выдают команду на атаку, экипажи боевых машин заводят гаубицу, подъезжают к пусковым позициям, делают несколько выстрелов и тотчас снова прячут установку и сами скрываются в отдельном укрытии. Подобные действия необходимы для избегания ответных мер со стороны российских барражирующих боеприпасов, которым надо лишь запас мгновения, чтобы встречной атакой выбить довольно драгоценные для украинского командования дальнобойные САУ.

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Зарубежный работник прессы так же задал пару вопросов украинским военнослужащим про их службу на германской технике. Солдаты ВСУ похвалили тяжелую гаубицу за крепкую броню и повышенную точность выстрела, но высказали негативное мнение о комфортности пребывания – в орудийной башне не хватает работающего кондиционера, заявили украинские бойцы.

А тем временем известно, что «Панцеры» достаточно редкие гости в украинской армии: в 2022 году официальный Берлин разрешил продать Киеву как минимум 100 установок, но на момент середины 2024 года у Украины пока что только 14 таких боевых машин.

Panzerhaubitze 2000 является достаточно свежей боевой машиной, придуманной и воплощенной в бронированный металл Krauss-Maffei Wegmann 26 лет назад. Гусеничное шасси оснащено основным 155-мм орудием, системой АСУ, навигационным блоком и ручным режимом заряжания. Максимальная дальность выстрела из PzH 2000 составляет 40 км с максимальной скорострельностью до 10 выстрелов за 1 минуту.