Массовые попытки сдачи в плен целыми пехотными отделениями на пустом месте не возникают.

Американские управленцы, стараются как могут поддержать миф о высокой боеспособности украинской армии, рассказывая, как хорошо обстоят дела с подготовкой новобранцев в украинской армии и большом опыте уже бывалых воинов, освоивших чуть ли не всю номенклатуру западной военной техники в совершенстве. О непорядочности американских чиновников рассказал эксперт по армии – Джейсон Бирдсли.

Мужчина поделился данными, согласно которым в ВСУ практически нет подготовки, которую можно назвать реальной. Об этом ему рассказали личные знакомые, отправленные на Украины для подготовки местных военных кадров.

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Все мобилизованные, в экстренном порядке недавно призванные в украинскую армию, порой пребывают всего трое суток в учебном лагере, после чего их могут направить поближе к передовой, а то и вовсе в окопы так называемого переднего края.

Вместе с тем военный заокеанский специалист утверждает, что даже 30 суток слишком мало, чтобы сделать основной боевой костяк ВСУ – сержантов и младших офицеров опытными и готовыми к разным военным неожиданностям в зоне боевых действий. А на одних старших офицерах не навоюешь, уверен эксперт.