В разработке помимо украинских "специалистов" принимали участие чешские инженеры и их неназванные иностранные коллеги.

Успешно осуществив процедуру реверсинжиниринга российского «Ланцета» и сумев привлечь к работе иностранных оружейных специалистов, украинская компания на проходящей в Германии оружейной выставке Eurosatory 2024, опубликовала тактико-технические характеристики украинского ударного дрона «Булава» и представила его полноразмерный макет.

При первоначальном взгляде в силуэт иностранного воздушного аппарата-камикадзе легко угадывается облик отечественного общеизвестного аналога – того самого «Ланцета» от конструкторского бюро ZALA, претерпевшего ряд изменений и получивших целую линейку различных моделей с необходимыми свойствами.

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Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Украинский дрон относится ударным БЛА с Х-образным расположением крыльев и спроектирован с дальнейшим физическим воплощением в металл и пластик союзом украинской и чешской фирм под названием UAC. Общая масса «птицы» эквивалентна 11 кг, из которых 3,6 кг приходится на боевую часть. По более ранним упоминаниям, её наполнение может быть разным, начиная от классической фугасной, до более актуальной кумулятивной.

Согласно заявлениям разработчиков, беспилотник при средней скорости в 100 км/ч при движении в одну сторону может преодолеть 35 км. Если же задействован модуль стороннего ретранслятора, то эффективная дальность беспилотника увеличивается почти что вдвое – до 60 км.





Список характеристик на стенде выставки в Германии.





Для запуска беспилотного средства используется механическая катапульта.

Заявлено, что для дрона нет особой разницы, когда выходить на боевое дежурство. Благодаря оснащению тепловизионным сенсором и машинным зрением с ИИ, сопровождение цели осуществляется в любое время суток.