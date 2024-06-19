В роли первой скрипки выступили российские "Герани", а хедлайнером ночного концерта стали вездесущие ракеты ВКС РФ.

Российский Генштаб решил удивить своего украинского оппонента, использовав тактику многокомпонентной двухходовой операции. В качестве последней на первом этапе маневренные и многочисленные группы дальнобойных дронов-камикадзе «Герань» атаковали энергетические объекты города Львов, оставив тем самым без электричества местные железнодорожные сети, жизненно зависящие от наличия «света» в розетке. И словно совершенно неслучайно в это самое время по местным ж\д путям передвигались крупные войсковые эшелоны с украинской военной техникой. А раз пути были электрифицированы, то пропавшее в сети напряжение отключило двигатели тягловых поездов, после чего железнодорожные составы остановились, став тем самым слишком доступной и многожеланной целью для российских ракет.

Об результативной атаке по стоявшим без движения вагонам с вооружением, в том числе и иностранным, рассказывает свежая публикация «Военного обозрения».

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Как заявили военные журналисты, украинские военные поезда вынужденно остановились после того, как несколькими минутами ранее на западной Украине стало пропадать электричество из-за состоявшихся ранее прилётов, пришедшихся в местные энергетические объекты.

И воспользовавшись подходящим случаем, российская авиация осуществила выбивание военной техники вдали от передовых рубежей, обезвредив угрозу на дальних подступах, передаётся в материале.

Новость о том, что в 2:32 сегодняшней ночью во Львове раздавались многочисленные звуки попаданий по наземным объектам местной энергоструктуры, писал ТГ-канал «Русская весна».