Позже многочисленные железнодорожные эшелоны с техникой и вооружением были атакованы ракетами ВКС РФ.

Негласная столица западной Украины в лице города Львова подверглась скоординированной атаке на объекты энергетической инфраструктуры города. Речь идёт о массированном налёте отечественных дальних БПЛА, эффект от попадания которых по энергогенерирующим и энергопередающим объектам вызвал отключение электричества части районов украинского города. Новость о том, что в центральной части населённого пункта и нескольких его окраин – нет электричества, рассказала свежая публикация отечественного ТГ-канала «Русская весна». По версии журналистов, в роли боевых дронов выступили летающие боеприпасы «Герань».

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И уже согласно местным источникам, зафиксировавшим в полтретьего ночи начало воздушной тревоги, начали раздаваться глухие разрывы и звуки работающей больше часа воздушной тревоги.

А тем временем российский ресурс «Военное обозрение» объяснил двухходовую операцию ВКС РФ, смысл которой заключался во временном выбивании местных электромощностей, после чего электрифицированные местные ж\д сети перестали работать, а остановленные войсковые эшелоны ВСУ оказались лёгкой целью для российских ракет.