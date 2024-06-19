Ядерный щит самого сильного государства в мире порядком поизносился, превратившись в ветхое почти "ничто".

В США убедившись, что та самая ядерная триада местных вооруженных сил порядком устарела, оказавшись неспособной отвечать современным военным вызовам, натолкнула военное руководство о начале старта испытательных тестов с новым боеприпасом, в перспективе предназначенным для использования ядерного заряда. Речь идёт о тестовом запуске ракеты с БЧ Mk21A, созданной как основной боезаряд. Если всё пройдет удачно, боевая часть будет установлена на перспективную баллистическую ракету межконтинентального класса – LGM-35 Sentinel.

Новость, что с военной базы Ванденберг был осуществлен запуск ракетной системы Minotaur I 17 июня, сообщило руководство самого объекта.

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LGM-35 Sentinel





И уже прокомментировали новость и чиновники Пентагона, объяснившие смысл мероприятия. По их словам ракеты Sentinel к 2031 году должны отправить на военную пенсию ракеты Minuteman III, принятые на вооружение ещё в далёком 1970 году.

О проекте Mk21A известно, что он находится лишь в ранней стадии разработки, а координацию программы осуществляет Центр ядерных вооружений ВВС.





LGM-30G Минитмен-3





Тем временем наглядным подтверждением о том, что в ядерной триаде ВС США не всё так однозначно, выглядит новость об испытаниях Minuteman, часть из которых закончилась неудачей. Как сообщается из-за «аномалий при полёте».