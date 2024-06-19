Где эта вся на 100% зелёная энергетика с её "бесплатной" солнечной энергией и энергией ветра, остаётся выяснить лишь специалистам с врачебным профилем.

Пока большинство европейских стран показательно «носятся» с зеленой энергетикой, демонстрируя свой якобы отказ от российских теплоносителей, например природного газа, на публике рассказывая о том самом зелёном переходе, между тем тайно покупая отечественные полезные ископаемые через посредников и возвращая к жизни намного более вредные для мировой экологии угольные станции, что является взаимоисключающими понятиями, как черное и белое, компания из Финляндии – Terrafame сообщила о добыче природного урана в своей собственной стране.

Согласно данным фирмы, местный уран добывают на руднике в Соткамо в северной части страны.

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Как заявлено в пресс-релизе коммерческой организации, официальный Хельсинки стал первым и единственным государством в Европейском Союзе, которое самостоятельно из своих источников будет добывать и производить топливный уран.









Для начала добычи потребовалось привлечь порядка 20 млн. евро инвестиций со стороны, позволяющих уже через 24 месяца выйти на полную мощность. Именно в 2026 году согласно планам руководства, будет производиться до 200 тонн урана в годовом эквиваленте.

А мы тем временем вспомним, в чем заключаются преимущества ядерной энергетики. В отличие от традиционных видов топлива, у уранового концентрата куда большая энергоемкость. А при проведении процедур регенерации использованное топливо можно задействовать повторно. Кроме этого в ядерной энергетике отсутствует как класс тот самый «парниковый эффект», а её отходы если и есть, то они совсем небольшие, как и высокая доступность урановых руд для использования.

А на Западе продолжают верить, что их «спасут» от энергетического кризиса только ветряки и солнечные панели.