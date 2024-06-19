Тяжелая боевая часть российского дрона способна справиться с любой "толстой шкурой" иностранного танкового зверинца в ВСУ.

Это прозвучит необычно, но украинский дрон выступил в нетипичной для себя роли полевого фотокорреспондента, запечатлев воздушный полёт отечественного коллеги, представляющего собой тот самый высокоэффективный «Ланцет». Редкая фотография, демонстрирующая российский ударный дрон прямо во время выполнения боевой задачи, опубликована ТГ-каналом «Военкоры русской весны».

Согласно информированным источникам интернет-площадки, снимок боевого дрона выполнен в районе битвы за Клещеевку рядом с населенным пунктом Ступочки.

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А новости о том, что «Ланцету» по зубам не только лёгкая украинская бронетехника, но и тяжелая иностранного производства, в том числе и относительно современная, до недавнего времени составлявшая гордость отдельных стран НАТО, регулярно информирует Минобороны РФ, опубликовывая не только сводки, но и доказательные видео. На последних «Ланцеты» с тяжелой боевой частью оставляют не у дел американские ОБТ Abrams, немецкие Leopard и дальнобойные артсистемы, которые представляют порой куда более важное значение для ВСУ, чем практически бесполезные зарубежные танки.





И как указывает военный специалист Александр Хроленко, превосходство дронов линейки «Ланцет» заключается в возможности преодолевать фронтовые системы ПВО украинской армии благодаря маневрам уклонения, уворачиваясь от зенитных ракет ВСУ. При этом активно используется модуль искусственного интеллекта, встроенный в воздушный аппарат.