Предназначенный для размещения на китайских авианосцах, "Острый меч" будет направлен прежде всего против морских сил американцев.

Макеты большого китайского беспилотника, предназначенного для нанесения ударов по морским целям, были замечены рядом с крупногабаритным военным кораблем КНР амфибийного типа.





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Ка заявлено в публикации иностранной прессы, рядом с верфью Zhonghua, размещенной на территории острова Чансин, была сфотографирована конструкция, довольна схожая с базой беспилотных аппаратов. На асфальтовой площадке были замечены воздушные макеты ударных БПЛА, слишком схожих с GJ-11. И хотя появление взлётно-посадочных полос не наблюдалось, с высокой долей вероятности можно утверждать, что «Воздушные мечи» будут задействованы в качестве основных единиц авианосцев КНР, и предназначены прежде всего для базирования ещё и на десантных кораблях с возможностью старта прямо с крупноразмерных палуб последних.





База БПЛА с парковочной площадкой.





Есть предположение, что GJ-11 Sharp Sword будет использован в двух вариантах: как в составе беспилотной группы, так и в составе группы «ведущий-ведомый», состоящей из перспективного китайского самолёта 5-го поколения J-20, выполненного по технологиям стелс, так и собственно задействованного в качестве ведомого аппарата рядом с ним – БПЛА «Острый меч».





Фотографии ударного дрона "Острый меч" с военного парада в честь 70-летия КНР.





Премьерой для Sharp Sword стало появление на сингапурском форуме, с призрачным, но довольно ясным намёком своего гипотетического использования в потенциальных военно-морских конфликтах, способных явить себя миру на западных просторах Тихого океана или рядом с тайваньским проливом с дальнейшим прицелом на боевые действия на самом острове.