Эффективность боевой работы ночного прицела позволила адаптировать использование устройства и для работы по воздушным целям.

Российские конструкторы, зная не понаслышке об явственных угрозах, исходящих от ночного неба и морских вод, реализовали свой творческий потенциал на практике, придумав тепловизионный прицельный комплекс под названием ЛПК-101. Данное прицельное приспособление под наименованием «Кречет», должно повысить боевую эффективность выстрелов, используемых во время противоборства с так называемыми БЭКами – безэкипажными катерами и специализированными ночными дронами, ярким представителем которых со стороны украинских вооруженных сил является та самая «Баба-Яга». О появлении российской новинки из мира прицельных систем рассказал представляющий фирму «Лаборатория ППШ» – генеральный директор Денис Осломенко.

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По словам Дениса Осломенко, первоначально прицел проектировался только для моряков Черноморского флота, вынужденных лицом к лицу сражаться с надводными дронами-камикадзе украинской армии. Но в дальнейшем выяснилось, что сенсоры устройства показывают достойный результат и при борьбе с воздушными низколетящими целями.

Соответствующие технические характеристики без проблем «подсвечивают» тепловой контраст беспилотного аппарата в воздушных массах и позволяют перехватывать дрон скорострельным огнём с земли.

Источник фото: Вооружённые Силы Новороссии (ВСН) vk.com



Причем дальностные характеристики сенсора позволяют заметить воздушную угрозу издалека и уже иметь в запасе некоторый набор времени, позволяющий подготовиться к результативному перехвату.

В испытаниях на суше и море принимали участие пулемёт «Корд» калибром 12,7-мм и броневик «Тигр».

Для увеличения удобства в использовании прицельный комплекс получил цифровой дисплей.