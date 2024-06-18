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Madarator
В Испании обнаружили вино 2000-летней выдержки в жидком состоянии из римского мавзолея
Жители Древнего Рима знали толк в консервации, запаяв емкость с белым вином в свинцовые пломбы.

   Историческая находка, сделанная в чертогах древнеримской усыпальницы, размещенной географически на территории современной Испании, где по данным Journal of Archaeological Science, археологи смогли раскопать подземное помещение с погребальными принадлежностями, ещё и утварь тех древних времен, удивила учёных. Речь идёт о найденной в городе Кармона раскопке, среди артефактов которой были обнаружены стеклянные емкости, законсервированные дополнительно в свинцовые тубусы.

   Как только специалисты по древностям распечатали своеобразные амфоры, то были сильно удивлены, обнаружив жидкость красного цвета. Дальнейший масс-спектрометрический анализ показал, что обнаруженный раствор представлял собой ничто иное, как белое вино, которое теперь о определению является старейшим, обнаруженным именно в состоянии жидкости. В этом дополнительно позволило убедиться облучение индуктивно-связанной плазмой, обнаружившей полифенолы в составе химической структуры жидкого материала.

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   Само вино, несмотря на то что это белое, окрасилось в красную цветовую гамму из-за непрерывных химических процессов, длившихся на протяжении долгих двух тысячи лет.  

   Согласно первоначальным оценкам, датировка некрополя предположительно попадает во временной период первой половины I века нашей эры.

   А для того, чтобы вино не превратилось в банальный уксус, римляне в роли консервантов и стабилизирующих добавок использовали гипс, сусло и поваренную соль.

#археология #древний рим #белое вино древнего рима #древнеримский некрополь
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