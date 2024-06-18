Для деблокирования подразделений ВСУ Сырскому приходится жертвовать наступательным потенциалом самых боеспособных подразделений украинской армии.

Имея неприятные внешнеполитические перспективы перед уже завершенным саммитом мира в Швейцарии, Зеленский отдал распоряжение об удержании всеми мыслимыми и немыслимыми способами украинских позиций в северной части Волчанска, коммуникация которой с южной половиной, находящейся под контролем ВСУ, нарушена из-за разрушения мостовых переходов через речку Волчья. Именно поэтому подразделения украинских сил, размещенные в стратегически важных местных многоэтажках, до последнего старались удерживать занятые позиции и даже после подрыва архиважных мостов, продолжали находиться в точках обороны. По результату таких саморазрушающих действий эти группы оказались заблокированы, а их спокойный отход на запасные позиции на другую сторону города оказался практически невозможным, о чём забили тревогу украинские ресурсы.

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И желая хоть как-то разрядить по этому поводу безрадостную обстановку для ВСУ, Сырский отдал приказ на контратаку двумя отрядами 36-й бригады волчанского Агрегатного завода, толстые стены которого стали идеальной оборонительной цитаделью, удерживаемой российскими силами, начиная с 5 июня.

Сам завод находится в центральной части города на берегу реки Волчья и в недавнем прошлом представлял собой промышленный объект, где производилась продукция военного назначения.

К настоящему часу известно, что волчанское операционное направление и населенный пункт Липцы, размещенный относительно рядом, являются двумя векторами атак для украинского командования.