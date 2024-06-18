Хранить деньги в домашней кубышке может быть неоправданно дорого из-за высокой инфляции в РФ.

Обычная мысль о том, что откладывая свободные деньги под подушку или в трехлитровую банку, может аукнуться спустя десять лет не «отложенным богатством», а пустым вкладом во всё съедающую инфляцию, царствующую кстати не только на просторах необъятной, но и тех же «досточтимых» и экономически привлекательных США, финансовые аналитики Промсвязьбанка укрепились в мысли, что деньги нужно хранить не дома, а хотя бы инвестировать в российские активы. И хотя игра на инвестициях, это всегда риск и возможность если не потерять всё, то некоторую часть своих финансовых вливаний, они осмелились сделать прогноз на краткосрочный период и назвать три наименования российских коммерческих организаций, покупка акций которых поможет человеку если не приумножить, то хотя бы снизить потерю от инфляционной составляющей, доля которой по итогам прошлого месяца была неоправданно высока.





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Так с первого месяца года месячный инфляционный прирост достиг показателей в мае около 0,74% м/м, тем самым приблизив прогноз в годовом исчислении к 8,3%. Причем за этот инфляционный рост нужно быть особенно «благодарными» транспортным тарифам и сфере туризма, плюсом к чему текущим летом могут прибавиться плохой продовольственный индекс из-за неудовлетворительных погодных условий и повышения издержек, как и «прессинг» на импорт. И на волне этих пугающих слов мы всё-таки рассмотрим, куда советуют вкладывать инвестиционные аналитики на краткосрочный период.





Вклад различных факторов в рост инфляции в РФ







Как оказалось, в своеобразный топ-3 входят отечественная НЛМК, Роснефть и Транснефть. Первые три соответственно имеют потенциал роста в 4,3%, 5,7% и 3,9%. И хотя в первом случае угроза прибылям упирается в дивидендную отсрочку, если компания перейдет на практику квартальных выплат, то рост доходности в 13% может быть превышен для НЛМК. Всё то же самое касается и Транснефти с её предполагаемой отсрочкой дивидендных выплат.