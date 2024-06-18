Исправить ситуацию ВСУ в краткосрочной перспективе вряд ли получится.

Наблюдая за успехом российской армейской группировки, разделившей ряд направлений на сектора для отдельных наступлений, иностранный военный эксперт Юлиан Репке считает, что после взятия населённых пунктов на авдеевском операционном направлении – Новопокровского и Новоалександровки российскими штурмовиками в составе ротно-тактических и взводных групп, у них появится веская заявка на получение «коридора» к оперативному простору, расположенному практически сразу за этими поселениями.

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На текущий момент жаркие сражения кипят за Новосёловку Первую и Сокол. После их падения и оставления украинскими войсками 47-й бригадой ВСУ «Магура», ВС РФ выйдут на практически пустое пространство полей, длящееся около 5000 метров. В военной науке это называется выход на оперативный простор.

Как объяснил сам Репке, гораздо легче сражаться и продвигаться вперед, наступая по полю, а не подключаясь к каждой битве за населённый пункт. Свой анализ оперативной карты он сделал по открытым данным, размещенным в мировой Сети.