Наблюдая за успехом российской армейской группировки, разделившей ряд направлений на сектора для отдельных наступлений, иностранный военный эксперт Юлиан Репке считает, что после взятия населённых пунктов на авдеевском операционном направлении – Новопокровского и Новоалександровки российскими штурмовиками в составе ротно-тактических и взводных групп, у них появится веская заявка на получение «коридора» к оперативному простору, расположенному практически сразу за этими поселениями.
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На текущий момент жаркие сражения кипят за Новосёловку Первую и Сокол. После их падения и оставления украинскими войсками 47-й бригадой ВСУ «Магура», ВС РФ выйдут на практически пустое пространство полей, длящееся около 5000 метров. В военной науке это называется выход на оперативный простор.
Как объяснил сам Репке, гораздо легче сражаться и продвигаться вперед, наступая по полю, а не подключаясь к каждой битве за населённый пункт. Свой анализ оперативной карты он сделал по открытым данным, размещенным в мировой Сети.