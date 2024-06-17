За эту украинскую линию обороны бои шли с переменным успехом полтора года.

Отечественные десантники добились ощутимого успеха, пробив брешь в украинской обороне на одном из самых сложных участков под Северском в Донецкой области. О достижениях российских голубых беретов рассказал ТГ-канал «Русское оружие».

Как написали журналисты, бои на этом отрезке ЛБС длились долгие полтора года, когда та самая первая линия обороны ВСУ безуспешно штурмовалась на протяжении 18 месяцев. И вот военная удача откликнулась военнослужащим 137-го полка, структурно являющимся подразделением 106-й дивизии ВДВ из Тулы. По комментариям отечественных военкоров, здесь был тот самый участок зоны боевых действий, который был невероятно трудным для прорыва.

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Как уточнено в журналистском материале, раздоловский квадрат оказался прорван, когда штурмовые подразделения смогли вклиниться в округу ж\д станции Раздоловка до 700 метров.

И как указывается, успех был бы невозможен без задействования тяжелой бронетехники и поддержки артиллерии, в том числе реактивной системы «Торнадо-Г» и гаубичной установки «Мста-Б» калибром 152-мм.

Не меньший успех сопутствовал и иным подразделениям ВС РФ, взявшим Старомайорское в ДНР, о чем было рассказано в пресс-релизе от отечественного МО.