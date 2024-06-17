Цена новинки откровенно пугает – 20 млн. рублей за китайский бренд, совсем не шутки.

Сложно поверить, но из-за экономических западных санкций, столь недальновидно культивируемых по отношению к России Вашингтоном и Брюсселем, пока ещё не заполонили российский авторынок, но довольно близки к этому, чисто китайские бренды автомобилей. От относительно дешёвых и скромных моделей, до достаточно дорогих люксовых авто. И речь идёт о самых-самых, стоимость которых превышает 10 млн. российских рублей. Разумеется это класс внедорожников.





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Источник фото: motor.ru







Ранее в РФ правил бал китайский аналог знаменитой Toyota Land Cruiser Prado – внедорожный автомобиль Haval H9. Стоимость последнего на портале продаж автомобилей авто.ру начинается от 1,8 млн. рублей, упираясь в потолок из 4,7 млн. в отечественной валюте. Дальше появился BYD Yangwang U8, пик цены которого, в зависимости от комплектации, вплотную приближается к 25 млн., но стартует от 16 млн. рублей. Правда и ему скоро придется потесниться, если речь заходит об M-Hunter. Этот китайский «Охотник» пока ещё не доехал до необъятной, но есть версия, что самая минималистичная комплектация зарубежной машины в продаже будет начинаться от 20 млн. рублей. И в это трудно, но всё-таки придется поверить: мощь под капотом китайской машины составляет1000 л.с., что на 100 л.с. больше, чем у крутого и до невероятности дорогого Brabus 900 Crawler с 900-сильным агрегатом.