Разгорится ли из искры пламя, вот в чём насущный вопрос.

На фоне довольно неприятных новостей, что из комплектации новой LADA Iskra будут исключены опции светодиодных фар, штор безопасности и рукоятей на потолочном пространстве вместе с отдельной кнопкой запуска мотора, президент «АвтоВАЗа» полон неподдельного оптимизма в отношении автоновинки. По словам руководителя, отечественный экземпляр является практически «идеальным» вариантом для молодежи.

Юные члены российского общества должны оценить динамичный и сбалансированный дизайн авто, впервые представленного на Петербургском международном экономическом форуме в этом году в июне.

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Внешний вид машины «на 100%» соответствует новой политике компании, ориентированной на потребности молодёжи в качестве первого автомобиля. Как заявил Соколов, возраст среднего покупателя автопродукции Лада стремительно молодеет, достигнув цифр в 42 года. А ведь недавно такой возраст был 44 года.









Разумеется сегодняшнюю молодёжь сложно «подкупить» лишь броским внешним видом: ведь на то она и молодёжь, что ориентируется на современные возможности мультимедиа. Например, часть подобных функций в «Искре» напрямую связана с программной оболочкой сервисов Яндекса и голосовой коммуникации.

А мы напомним читателю, неискушенного в отечественном автопроме, что «Искра» очень схожа с некоторыми решениями от Renault-Nissan, в частности платформой CMF-B LS. Правда процедура российского реинжиниринга позволила заменить как минимум 400 родных деталей иностранного концерна. Но всё заменить не удалось: часть подвески содержит стойки-аналоги «Макферсон».

На текущий момент «Искра» известна в трех модификациях двигателей: 90-сильном, объемом в 1,6 литра с механизированной коробкой передач, 106-сильном с 6-ступенчатой механикой и 16-клапанами. И «финальный вариант» с 106 лошадьми под капотом с коробкой автомат.