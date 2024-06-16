Новинку от Хундай под именем Hyundai Elantra, можно приобрести, начиная от 1,9 млн. рублей

Раньше на калининградском «Автоторе» выпускался добротный Hyundai Elantra. Теперь автомобиль снова вернулся на российский рынок. Правда пока в качестве «неофициального» товара. Речь идёт о седане, который начал продаваться на территории РФ в количестве нескольких сотен единиц, за оные местные продавцы просят как минимум 1,9 млн рублей за один экземпляр.

В комплектации за эту сумму, продаваемой в Краснодаре, уже входят 115-сильный двигатель объемом 1,5 литра с вариатором. А вот если вы категоричный противник иностранных авто за такую цену, то «добро пожаловать» на приобретение Лады Веста практически за ту же сумму в 1,85 млн. рублей. Правда отечественный экземпляр будет продан в комплектации Techno'24, которая является топовой.

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Если вы готовы доплатить ещё практически 200 тыс. рублей, то вы в праве рассчитывать на «среднетоповый» образец, который можно забрать в Нижнем Новгороде. Правда этот вариант придется дожидаться как минимум 14 дней с момента оплаты.





Седан Эланта. Источник фото: hyundai.com





А вот «Эланта» в комплектации «дорого, богато» с люком, кожаными сиденьями и иным опционом «класса люкс», следует выкупать уже в Новосибирске. В продажную цену уже входят утильсбор с соответствующими ЭПТС и СБКТС.

И хотя вышеперечисленные машины слегка разные, рассчитывать на их приобретение можно практически на всех землях необъятной, начиная от Москвы, и заканчивая Екатеринбургом.

А тем временем после премьеры на свежем ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где прошла свежая премьера Лады Искра, зарубежные автокритики упрекнули отечественную новинку в излишних идеях заимствования из Reno Logan и старых «неэкологических» моторах.