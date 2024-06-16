Раньше на калининградском «Автоторе» выпускался добротный Hyundai Elantra. Теперь автомобиль снова вернулся на российский рынок. Правда пока в качестве «неофициального» товара. Речь идёт о седане, который начал продаваться на территории РФ в количестве нескольких сотен единиц, за оные местные продавцы просят как минимум 1,9 млн рублей за один экземпляр.
В комплектации за эту сумму, продаваемой в Краснодаре, уже входят 115-сильный двигатель объемом 1,5 литра с вариатором. А вот если вы категоричный противник иностранных авто за такую цену, то «добро пожаловать» на приобретение Лады Веста практически за ту же сумму в 1,85 млн. рублей. Правда отечественный экземпляр будет продан в комплектации Techno'24, которая является топовой.
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Если вы готовы доплатить ещё практически 200 тыс. рублей, то вы в праве рассчитывать на «среднетоповый» образец, который можно забрать в Нижнем Новгороде. Правда этот вариант придется дожидаться как минимум 14 дней с момента оплаты.
Седан Эланта. Источник фото: hyundai.com
А вот «Эланта» в комплектации «дорого, богато» с люком, кожаными сиденьями и иным опционом «класса люкс», следует выкупать уже в Новосибирске. В продажную цену уже входят утильсбор с соответствующими ЭПТС и СБКТС.
И хотя вышеперечисленные машины слегка разные, рассчитывать на их приобретение можно практически на всех землях необъятной, начиная от Москвы, и заканчивая Екатеринбургом.
А тем временем после премьеры на свежем ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где прошла свежая премьера Лады Искра, зарубежные автокритики упрекнули отечественную новинку в излишних идеях заимствования из Reno Logan и старых «неэкологических» моторах.