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Express: АПЛ "Архангельск" с гиперзвуковыми ракетами представляет серьёзную угрозу для НАТО
Потому что "сбивать" гиперзвук может только Виталий Кличко, чуть ли не "лично", перехвативший российские "Кинжалы" прошлой весной в Киеве.

   На словах военно-морское руководство НАТО, как и высшее политическое, на 100% уверены в своих силах и безопасности, считая Москву слишком слабым противником. Но под пустой бравадой и грозной публичной риторикой в отношении российской армии, скрываются справедливые и осознанные опасения, что продукцию оборонно-промышленного комплекса РФ стоит действительно бояться. И такие выводы сделаны не на пустом месте. В свежей публикации британского издания Express речь идёт об атомном ракетоносце с многоцелевыми функциями «Архангельск», чьи боевые свойства заставляют находиться в постоянном тонусе флотоводцев североатлантического альянса.  

   В новостной отметке особо подчеркивается, что «Архангельск» – это настоящий морской хищник, способный проверить на прочность военные гавани и места размещения личного состава западного военно-политического блока, держать под контролем морские конвои военной направленности и угрожать прибрежной инфраструктуре моряков НАТО.

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   По мнению военных аналитиков альянса, экипаж отечественной подлодки способен на практике воплотить «ракетный армагеддон» для иностранных оппонентов, потому что обнаружить АПЛ представляется практически невыполнимой миссией на текущем этапе.

   К тому же на вооружении подлодки будут находиться не простые ракеты, а устройства с той самой ядерной начинкой, перемещающиеся в воздушном пространстве с немыслимой ранее скоростью до 10650 км\ч, что вряд ли позволит перехватить их на безопасном расстоянии или в принципе сбить.

Авиационная модификация Х-61 "Оникс". Морская версия будет использоваться и "Архангельском". Источник фото: портал оружие СССР и России.

   О появлении в холодных водах Белого моря подлодки четвертого поколения К-564 стало известно ровно три дня назад, когда на ходовые испытания отправился экипаж «Архангельска». После двухмесячных испытаний АПЛ будет проходить уже государственную проверку.

#апл архангельск
Источник: express.co.uk
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