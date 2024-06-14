Потенциальный президент Америки уверен, что выгода от союза с Украиной для США практически околонулевая.

Если Дональд Трамп повторит свой успех 2016 года и снова займет Овальный кабинет в качестве следующего президента США, то вполне вероятно двустороннее соглашение по безопасности, заключенное между текущей вашингтонской администрацией и Украиной Владимира Зеленского, вполне может быть отменено. Такую точку зрения разделяют иностранные журналисты из издания The Washington Post, имевшие ряд анонимных бесед с чиновниками кабинета Джо Байдена.

Сотрудники Белого дома рассказали, что текущий договор, если власть поменяется, может с такой очевидной легкостью может перестать действовать. Тем более данный документ не прошел столь необходимой ратификации в местном парламенте. А без решения конгресса –это просто «бумажка».

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И хотя Дональд Трамп ещё не президент, будущее американо-украинского межгосударственного соглашения продолжает оставаться неясным. Дело в том, что прямо сейчас Трамп зримо опережает Байдена в предвыборных соревнованиях.

Да и какой толк от документа, если в НАТО Украину по-прежнему не берут.

В публикации речь идёт о соглашении, подписанном 13 июня во время саммита G7 в Италии. Договор предусматривает отношения в рамках десяти лет сотрудничества. Правда в документе довольно ясно написано, что никакой американской армии на территории Украины отправлено не будет.

И если нападение на Украину всё-таки состоится, то Вашингтон обязуется начать переговоры в течение первых суток конфликта с украинскими чиновниками.