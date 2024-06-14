Продать – пока есть возможность: вот новый девиз украинских фермеров прямо сейчас.

Зарубежные рынки за последнее время стали настоящим пристанищем зерна, родиной происхождения которого является та самая Украина. Новость о том, что украинские фермеры поставили своеобразный рекорд, экспортировав только за период с февраля по май 2024 года как минимум 5 млн. тонн зерновых, выяснили отечественные журналисты из РИА Новости. После корреспонденты провели беседы с аналитиком в сфере промышленности Леонидом Хазановым, который объяснил, почему украинские производители так поступают. По его словам рекордный вывоз, который превысил все возможные и невозможные значения за крайние 6 лет, является прямым следствием тех самых «саморазрушающих» настроений в среде фермеров из Украины, наблюдающих, как ситуация на подконтрольных Киеву землях стремительно деградирует.

Согласно приведенным исследованиям, за последние 4 месяца отправились за государственную линию украинской границы 22 млн. тонн ячменя, кукурузы и пшеницы. То есть за один месяц за рубеж «утекало» по 5,5 млн. тонн съедобного и посевного материала.

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Причем, если сравнить с прошлыми периодами иных лет, то обычно за те самые 4 месяца вывозилось до 15 млн. тонн. Так же, благодаря открытым сведениям, поступающим из украинской таможни, удалось выяснить, что больше всего украинским зерном интересуется Испания: она купила 30% пшеницы и 20% кукурузы. До этого пальму первенства по этим экспортным продуктам удерживали Китай и Турция, заказывающие соответственно кукурузу и пшеницу.

Хазанов считает, что «скоростной» экспорт вызван двумя факторами: продолжающимся наступлением ВС РФ и тревожностью украинских фермеров.

По мнению эксперта, те самые украинские аграрии прежде всего хотят, распродавая зерно, выручить за него твердую иностранную валюту, а не «фантики», состоящие из гривны. Курс которой, кстати, впервые превысил 40.7 единиц украинской валюты за один доллар.