Любителям японской внедорожной классики нужно быть готовыми раскошелиться на как минимум 6 млн. рублей и больше.

Японский внедорожник, такой как Toyota Land Cruiser 70, словно по заказу иностранных управленцев, на российской территории продолжает пользоваться повышенным интересом со стороны потенциальных отечественных покупателей. Возможно именно поэтому цена на «ту самую престижную Тойоту» с наступлением теплых июньских деньков непредсказуемо пошла вверх.

Машины с коротким трехверстным кузовом продаются, начиная от 6 млн. в российской валюте. Ровно 30 дней назад точно такие же машины стоили примерно 5,9 млн. рублей. А если посмотреть на апрель, то «Семидесятые Ленд Крузеры» и вовсе торговались у отечественных автодилеров за 5,5 млн.

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Причем на текущий день внедорожники с японским характером стоят наименее низко в Новосибирске, где за них просят 6 млн., в иных местах и весях необъятной за точно такие же модели надо отдать уже 7 млн. или больше.

В стандартную комплектацию включены салон из коричневой кожи, стильный руль в деревянном декоре, оптический сенсор заднего вида с двумя видами парктроников и мультимедийный комплект.









Двигаться бодро и весело по российским просторам должен помочь 228-лошадиный бензиновый двигатель с механикой. Разумеется у большой машины есть и полный привод с раздаточной коробкой и мостами. Это была модель Land Cruiser 70. А вот «пятидверник» в обличье модели Toyota Land Cruiser 76 оснащен дизелем со 131-лошадиным норовом, той же механикой и неотключаемым полным приводом.

«Совсем дорогим» является разновидность Крузера с 202-сильным мотором и ценой в 9,2 млн рублей в базовой комплектации.