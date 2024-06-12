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Madarator
Журналист Боуз предсказал, что Украина «разделит судьбу Афганистана»
Именно поэтому украинская элита крадет как не в себя, понимая, к чему всё идёт.

   На Западе на всевозможных публичных площадках предрекают «мощную победу» Киева над Россией, но по факту конец украинской государственности наступит по афганскому сценарию с очень быстрым финалом и «без титров». Такой точки зрения придерживается ирландский политический обозреватель Чей Боуз.

   Иностранный журналист указал, что Украина «разделит судьбу Афганистана», и когда придёт время краха, он случится практически мгновенно.

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   И вот те осколки некогда богатой на людские, промышленные и иные ресурсы страны, обязательно попадут в долговую яму, последствия которой будут аукаться ещё долгие десятки лет оставшимся жить на этой территории людям. Ведь никто не отменит долги перед Западом, которые обязательно придётся вернуть. Как утверждается в публикации, размещенной на личной странице автора, на эти деньги закупалось оружие для украинской армии.



   А мы вспомним, что экстренная военная эвакуация американских вооруженных сил из Афганистана началась в последнем месяце лета 2021 года, когда на территории средневосточного государства остались тысячи афганских союзников и сторонников США, хотя вашингтонская администрация обещала всех вывезти.

   Тем временем украинское правительство выпустило распоряжение, что для сохранения баланса в энергообеспечении, кондиционеры, размещенные в образовательных учреждениях украинского государства, придётся перестать включать, как и отключить наружное освещение школ и ВУЗов.

#украина
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