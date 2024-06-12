В последнем случае распоряжение касается напрямую школ и ВУЗов.

Киев запретил пользоваться кондиционерами и наружным освещением, служащим для подсветки учебных помещений. Как заявлено, этот шаг крайне вынужденный и необходим украинскому государству для сохранения энергетической системы Украины в рамках функционирования в экстремальных условиях. Кроме того при выключенных кондиционерах и отсутствии освещения украинских школ и ВУЗов обещана стабилизация энергосистемы. Почему необходим именно такой шаг, разъяснили в публикации местного министерства образования и науки.

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Под все вышеперечисленные действия прежде всего подпадают государственные предприятия, объекты образования и фирмы, непосредственно курируемые Минобрнауки восточноевропейской республики, для которых обязательно выполнение распоряжений министерства.

Причем менее радужные картины рисует бывший глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, рассказавший во время выступления для канала «Рада», что украинская энергосистема движется к точке полного невозврата, а страны Запада тем временем полностью бездействуют.

Действующий руководитель ДТЭК Максим Тимченко прямо объявил, что украинский энергохолдинг лишился уже 86% энергогенерации.