Общая масса парашютного блока составляет 130 грамм и позволяет замедлить снижающийся аппарат до приемлемых значений.

Канадская компания Aerial Vehicle Safety Solutions Inc., основанная в далеком уже 2017 году заявила о появлении в её продуктовом ассортименте товаров для БЛПА – системе PRS-M3E, предназначенной прежде всего для китайских беспилотников малого класса. Речь идёт о популярных моделях DJI Mavic 3 Enterprise и DJI Mavic 3. Сам модуль представляет собой парашютный комплекс с множеством функций.

Речь идёт о режимах системы восстановления крыла парашюта, блока остановки полёта, комплексе автоматического старта и агрегате для ручного запуска. Как заявлено в сертификационном документе, данная продукция соответствует стандартам ASA 2512 и ASTM F3322-22.

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Но менеджеры компании после релиза заявили, что у конструкторов коммерческой организации есть и далеко идущие планы: речь идёт новой разработке под названием PRS-M3EX, соответствующей EASA MOC 2511, подразумевающей отдельные системы прекращения полёта. Указывается, что эта модификация «мягкая»: то есть не требует существенных изменений во внутренней проводке ДПЛА, как и модификации двигателей.

И главным вызовом, замедляющим разработку готовой продукции в виде PRS-M3E, было названо строгое ограничение на общую массу парашютной системы в 130 грамм, ведь с большим весом дрону будет трудно взлететь. Но и сильно уменьшить тоже сложно: тогда парашютная система не смогла бы обеспечить достаточной скорости снижения при кинетической энергии снижаемого аппарата в 15 джоулей. Но все цели были достигнуты, а необходимый форм-фактор парашютного модуля по итогу был разработан.