Опыт украинских специалистов слишком поверхностен и всё приходится контролировать немецким инженерам Rheinmetall.

Укроборонпром и германский Rheinmetall дали старт совместному проекту, открыв на Украине первую производственную площадку концерна. Об углублении сотрудничества немецкой компании и их украинских партнёров рассказал действующий министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины – Александр Камышин.

Руководитель министерства поделился информацией, согласно которой на оборонном предприятии трудятся в основном местные работники под плотным кураторством немецкого инженерного и управленческого персонала. Украинцы здесь ремонтируют и создают бронетехнику. В будущем украинские специалисты набив руку, будут самостоятельно проектировать и воплощать в металл новые образцы.

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Как заявил Камышин, открытое на Украине производство значительно ускорит ремонт иностранной техники и её быстрое возвращение в зону боевых действий.

При этом высокий министерский чин отметил высокий уровень поддержки отечественной экономики, ведь налоги напрямую платятся на Украине, как и облегчается получение новых технологий местными промышленными производителями, заключил чиновник.

О Rheinmetall известно, что это самый крупный оборонный конгломерат различных оборонных предприятий ФРГ. Автомобили и боеприпасы являются визитной карточкой концерна. По этим вышеперечисленным позициям компания входит в элитную группу ТОП-3 самых крупных западных концернов.

Согласно мартовским сообщениям прессы, всего руководство Рейнметалла хочет организовать на Украине как минимум работу четырех своих предприятий. Работа последних поможет Rheinmetall зарабатывать до 3 млрд. евро в год, на что указал руководитель компании Армин Паппергер.