Первое начало к бронированным "терминаторам" из кэмероновского восстания машин уже положено.

Российские оружейные специалисты оснастили отечественный танк модулями дистанционного управления и превратили Т-72А в бронированный «fpv-дрон». Испытания соответствующего гусеничного оборудования прошли в Запорожской области, где танк, получивший собственное имя как «Vася», поучаствовал в испытательной миссии.

О телеуправляемом гибриде рассказал ТГ-канал «Панцервафли».

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Дистанционно-управляемый fpv-танк Т-72АМТ

Проведя первичный анализ ролика, можно утверждать, что показанный образец может самостоятельно передвигаться, выполняя дистанционные команды двух операторов. Первый управленец отвечает за движения танка, второй оператор координирует повороты башенной установки. Но самой главной загадкой остаётся возможность телеуправляемого танка вести стрельбу в виде прицельного огня.

И хотя ситуация, когда подобный образец появится в действующих войсках, пока что далека от реального воплощения, текущая тенденция наглядно показывает, что эти времена совсем не за горами.

Использование дистанционного управляемой бронетехники поможет кратно снизить потери в личном составе среди действующей армейской группировки на СВО.