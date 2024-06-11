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Madarator
В России создали дрон "Воробей" – аналог Mavic с функциями разведки и модулем РЭБ
Образцы этого ДПЛА уже появились на СВО и вовсю используются российскими бойцами.

   На всероссийском форуме вертолётной техники, в том числе беспилотной, был продемонстрирован ДПЛА отечественной разработки, уже вовсю применяемый военнослужащими ВС РФ на передовой в зоне СВО. Речь идёт о лёгком разведывательном аппарате под собственным наименованием «Воробей», показанном на мероприятии HeliRussia 2024 в столице России.

   На выставке «Воробья» представили как долгожданный проект, воплощенный в металле и пластике, переведенный из ранга испытательный образец в статус серийного продукта. Причем лёгкую разведывательную птицу без всяких кавычек можно назвать одним из самых ожидаемых БЛА. Потому что при всех различиях «Воробья» не без оснований сравнивают с тем самым китайским Mavic, покупать которого вынуждены как российские волонтёры, так и проукраинские активисты, вовсю помогающие ВСУ.

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   А теперь попытаемся кратко понять, почему наш «Воробей» настолько прорывной продукт. Дело в том, что несмотря на компактность и мобильность, всё это считается особо ценными качествами, кроме того не обошлось без внедрения передовых решений. И поэтому неспроста малый да удалый «Воробей» считается самым сложным отечественным мини-дроном. Например, об этом говорят складные подвижные части воздушного аппарата, такие как лопасти, антенны и лучи. И как только подобные манипуляции проведены, дрон готов к транспортировке и похож лишь на небольшой бокс, удобный для перевозки. Об этом рассказали сотрудники КБ «Стратим».



   Как заявили создатели аппарата, одним из главных плюсов проекта является стойкость бортовой электроники мини-дрона к работе установок РЭБ оппонента. Поэтому «Воробей» без труда выполняет основные свои функции: разведки, доразведки и наведения на цель. А для обхода всё тех же систем РЭБ используется классический механизм отличия частот управления от базовых каналов. Причем для большей устойчивости в продукте «Стратим» отсутствует как класс режим No Fly Zones, «информирование» оппонента о точке нахождения оператора машины и дрон прекрасно работает без перепрошивки, как и обладает «иммунитетом» к дистанционному отключению производителем.

   Ещё из достоинств прорывной российской разработки – управление аппаратом при помощи обычного современного смартфона. Впрочем крепление для установки мобильного аппарата есть и на самом дроне. Скорость и максимальная дальность эффективной работы отечественного БПЛА соответственно равняется 80 км/ч и 10 км.

#mavic #helirussia 2024 #воробей #дрон воробей #российский беспилотник
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Как китайский Mavic в руках российских бойцов охотится за украинским ударным дроном «Баба Яга»
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