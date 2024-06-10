Заявляется заметное превосходство над классическими моделями батарей, предназначенных для БПЛА.

Начиная с 10 июня в российской столице стартует специализированная отечественная площадка вертолётной направленности, на которой Московский авиационный институт продемонстрирует перспективные АКБ, предназначенные прежде всего для установки в беспилотные системы.

Речь идёт о событии HeliRussia-2024, где будут представлены достижения компаний, создающих разработки в сфере воздухоплавания.

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Как рассказал сотрудник института, их проект превосходит стандартные разработки других фирм по своим внутренним возможностям, где заявляется аналогичная масса, но увеличенное на 30% время полёта воздушного аппарата делает продукт МАИ более конкурентным.





Батарея для квадрокоптера. Источник фото: titanat.ru

Как было объяснено, рекламируемая аккумуляторная батарея представляет собой набор литий-полимерных ячеек с повышенными рабочими характеристиками, созданными коллективом ученых учебного заведения под номером 12. Именно специалисты «Аэрокосмических технологий и производства» в творческой кооперации с фирмой «Руст-95» и смогли разработать новинку.

Причем бизнесмены и работники МАИ не намерены слишком долго почивать на лаврах и уже имеют теоретические планы по развитию своего образца в лучшую сторону. Речь идёт о внедрении тонкопленочной «линейки» в создание литий-ионных суперконденсаторов с гибридными характеристиками. Такой технологический переход позволяет рассчитывать на заметную удельную энергоемкость.

И хотя заявленная технология присутствует лишь в качестве теоретического продукта для исследований, её физическое воплощение позволит «в металле» реализовать тот самый образец, отличающийся «миниатюризмом» и одновременной мощностью. Причем зона предполагаемой рабочей деятельности такой разработки не ограничивается только БПЛА – такие системы АКБ можно устанавливать и в электрокары.