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Эксперт Дандыкин заявил, что ВСУ приходится отступать из Часова Яра из-за переброски сил под Харьков
О непростой ситуации, возникшей для украинского Генштаба, рассказал военный аналитик Василий Дандыкин

   Украинской армии, несмотря на все приказы Владимира Зеленского перед саммитом в Швейцарии держаться из-под последних сил, отражая натиск российских сил в районе битвы за Часов Яр, всё равно приходится отходить на запасные позиции, боясь полного окружения. И всё это стало возможным из-за того, что существенная часть самых боеспособных украинских подразделений Александром Сырским была отправлена на Харьковское операционное направление. Таких бригад насчитывается как минимум четыре. О непростой ситуации, возникшей для украинского Генштаба, рассказал военный аналитик Василий Дандыкин, проведя беседу с корреспондентом Ленты.


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   По мнению отставного капитана первого ранга, Часов Яр был примерно настолько укреплен, как ныне взятые Авдеевка и Бахмут. И как только этот донбасский город падёт, российская сторона без проблем может выбрать сразу несколько оптимальных направлений для следующего масштабного наступления, продвигаясь к остальным занятым украинской армией городам. 

   Но для украинских генералов ВС России начали очень «не вовремя» наступление на харьковском операционном направлении, когда ВСУ находятся из-за дефицита личного состава и бронетехники прямо сейчас в крайне сложном положении. Именно в это самое неудобное время опытные армейские штурмовики пошли в атаку в районе Волчанска и близлежащей округи, вынудив Сырского бросить под Харьков лучшие армейские части ВСУ. 

   Всё это привело к тому, что украинскому гарнизону пришлось оставить район Канал в Часов Яре. 

#сво #часов яр
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