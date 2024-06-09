Сил обеспечивать оборону на всех участках ЛБС у Киева нет.

Главком ВСУ Александр Сырский отдал «неудобный» приказ о переброске частей украинской армии из-под Часова Яра в район российской наступательной операции под Харьковом. Так необходимые для обороны и удержания оперативно значимого города украинские силы оказались жизненно необходимы и в районе границы с Россией, где уже с 10 мая ВС РФ продвинулись на несколько километров и смогли взять под свой контроль территорию в 100 кв. километров и освободить 13 населённых пунктов.

Причем местное командование украинской группировкой проспало марш российских штурмовиков и вынуждено было отступить, в том числе из-за отсутствующих укреплений на этом направлении.

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О частичном уходе некоторых бригад из Часова Яра в регион Слобожанщины написал отечественный военкор Юрий Котенок. Как утверждает журналист, желание Владимира Зеленского и Александра Сырского во что бы то ни стало удержать город-спутник Артёмовска может быстро перейти в разряд несбывшихся. Ведь сил для дальнейшей успешной обороны «Часика», как его называют украинские бойцы, может и не хватить.

Именно сейчас украинский гарнизон города, что признают и украинские ресурсы, оставил часть особо важных укрепленных позиций в микрорайоне Канал и отступил на запасные рубежи своей обороны. Теперь у ВСУ осталось две линии обороны здесь, соответственно расположенные в мкр Новый и на территории огнеупорного комбината.