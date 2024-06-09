Беспилотник самолётного типа из-за высоких тактико-технических характеристик изначально предусматривался в качестве базового дрона для боевых действий в Арктике.

Российская СВО на своем первом этапе боевых действий на Украине показала наглядно, что без воздушных аппаратов разведывательного типа на передовой современного конфликта высокой интенсивности делать абсолютно нечего. И если ты рассчитываешь получить успех в столкновении с оппонентом одинакового с тобой класса, когда у противоборствующей стороны есть доступ к спутниковым снимкам в режиме нон-стоп, сопровождение поля боя в режиме реального времени разведывательными бортами НАТО типа АВАКС, до которых дотянуться нельзя, и большом количестве наблюдательных БЛА, как это было у Украины, то победить сложно.

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Р-22. Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"





Что с этим можно было сделать? Выпускать свои дроны с функцией объективного контроля, доразведки и обнаружением украинских позиций и скоплений живой силы и бронетехники.





Что и было успешно реализовано сначала более массовым внедрением в качестве базового разведчика отечественного «Орлана» – десятой и тридцатой серий, а потом появлением «Supercam» и «Гранатов». Но эти дроны при всех их достоинствах имели один, но существенный недостаток – глубину полёта в украинские тылы: например, модель Supercam S350, согласно данным самого производителя, имеет максимальное расстояние покрываемой дистанции в 240 км, что явно недостаточно для круглосуточного наблюдения за объектами, расположенными в глубине украинской территории.

Именно поэтому российская фирма ИРТ создала передовой дрон для ведения оптико-электронной разведки, ввиду своих высоких летных характеристик предназначенный прежде всего для потенциальных боевых действий в арктическом регионе.

Источник фото: БАК ИРТ





БПЛА представляет собой классический воздушный аппарат с двусторонней хвостовой частью и однокомпонентным двигателем. Его характеристики позволяют выполнять разведывательные функции над территорией всей Украины, так как «Р-22» способен пролететь 1800 километров в одну сторону. Поэтому ему нетрудно будет появиться в небе Львовской или Киевской области и навести ракеты российской авиации на стратегически важные объекты ВСУ.

Причем дальний разведывательный дрон может управляться как по телеметрическим каналам связи, так и по спутниковому модулю, интегрированному в конструкцию. О чем пишет военный эксперт Евгений Даманцев. Околомаксимальная скорость БЛА с параметрами дневной и ночной разведки составляет 80 км/ч.